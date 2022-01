Paris (AFP). Coupe de France: le PSG remonte (déjà) au front contre Saint-Etienne

A peine trois jours après son succès à Marseille en Ligue 1, le PSG repart au combat mercredi au Parc des Princes contre Saint-Etienne (21h00), pour une demi-finale de Coupe de France que les blessures rendent très compliquée à appréhender pour Laurent Blanc. Avant de s'expliquer sur le terrain, il a fallu se mettre d'accord sur la date du match. Avec son calendrier hyper-chargé et dans la perspective de son quart de finale aller de Ligue des champions contre Barcelone le 15 avril, le PSG voulait reporter cette demi-finale et la remplacer par son match décalé de L1 contre Metz (32e journée), qui au moins ne risquait pas d'aller en prolongation. Mais les Verts et la fédération ont refusé et les Parisiens se retrouvent donc effectivement sous la menace de 30 minutes supplémentaires qui seraient une bien mauvaise nouvelle alors qu'avant même d'affronter Messi et les autres, il faudra encore disputer samedi la finale de Coupe de la Ligue contre Bastia. Comment Laurent Blanc va-t-il organiser les emplois du temps de ses joueurs pour résister à ces cadences infernales, et aux deux jours de repos en moins par rapport aux Verts, qui ont joué vendredi à Monaco ? Pour l'ancien sélectionneur des Bleus, l'affaire vire au casse-tête avec les nouvelles blessures de David Luiz, Thiago Motta et Cavani, dimanche au Vélodrome. David Luiz sera absent un mois et Motta au moins dix jours, ce qui selon Blanc "fera très juste" pour espérer le voir jouer contre Barcelone. Quant à Cavani, son forfait est une surprise même s'il était sorti avant l'heure de jeu contre l'OM. "Cavani ne sera pas disponible demain. Il était sorti dimanche à Marseille en prévention pour une fatigue assez élevée derrière la cuisse. Mais demain il ne sera pas apte", a déclaré Blanc. En soirée, on a aussi appris que Lucas, dont le retour était espéré après deux mois d'absence, devait encore patienter. Du coup, l'entraîneur parisien sera contraint mercredi à un turn-over sans doute plus important que ce qu'il avait imaginé. - Cabaye de retour - Comme d'habitude en Coupe, Douchez devrait garder les buts et Digne pourrait relayer Maxwell. Marquinhos va réintégrer l'axe et Van der Wiel va pouvoir se relancer à droite. Au milieu de terrain, Cabaye, de retour de blessure, semble être le remplaçant naturel de Motta, mais Rabiot est aussi une option. L'attaque aussi est copieusement dépeuplée avec les absences de Cavani et Lucas. Ibrahimovic, qui saura jeudi combien de matches de suspension vont lui coûter ses propos sur l'arbitrage après le match à Bordeaux, peut lui se donner à fond. Il jouera contre les Verts et Bastia, mais pas face à Barcelone, à cause d'une autre suspension. Et on attendra mieux de lui que sa production de dimanche à Marseille, où il a été discret dans le jeu, malgré son implication sur deux des trois buts parisiens. En l'absence de Cavani, il devrait être épaulé par Pastore et Lavezzi. Bahebeck est une autre option, moins probable. Si Laurent Blanc doit donc se demander quels joueurs aligner, son homologue stéphanois Christophe Galtier est lui confronté à un autre souci: comment gêner ce Paris SG qui a déjà battu les Verts trois fois cette saison, sans concéder un seul but (5-0 et 1-0 en L1, 1-0 en Coupe de la Ligue) ? "Il faudra avoir de l'insouciance et ne pas réfléchir. Les Parisiens restent les favoris, nous n'avons pas de pression. Le PSG n'a pas perdu un match officiel cette saison au Parc des Princes. C'est sans doute l'adversaire le plus difficile à jouer. Mais en Coupe de France, on peut se qualifier sans avoir battu l'adversaire", prévient Galtier. Les Verts pensent aux tirs au but, et pour Paris, il n'y a pas de pire cauchemar.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire