Sortie cinéma : Lost River

Parce qu'elle peine à payer les traites de sa maison, Billy va voir son banquier, Dave, qui lui propose un travail, qu'elle accepte aussitôt. Pendant ce temps-là, Bones, son fils aîné, erre dans les maisons désertes, à la recherche de tuyaux en cuivre qu'il va revendre. Mais le petit caïd local, Bully, lui interdit de le faire et le menace.

Dès les premières images, le spectateur est saisi par cette ambiance glauque d'une ville sinistrée et désertée par ses habitants. Sur fond de crise économique, le comédien Ryan Gosling, qui signe là son premier film, s'attache à dépeindre la lutte d'une famille pour survivre. On retrouve l'influence des cinéastes pour lesquels il a tourné (Nicolas Winding Refn, Derek Cianfrance, Dario Argento, etc.), dans ces images superbes, magnifiées par une photographie de très belle facture, due au talent de Benoît Debie. Malgré une histoire parfois confuse, le spectateur est pris par cette atmosphère pesante et fantastique, qui soutient une intrigue très originale, mais qui manque un peu d'émotion.

Avec ce film étonnant, Ryan Gosling prouve qu'il a un vrai talent de cinéaste, et l'on attend avec impatience qu'il parvienne à se débarrasser de l'influence de ses maîtres pour s'exprimer pleinement dans son second film.

Drame américain. De Ryan Gosling, avec Christina Hendricks (Billy), Ian De Caestecker (Bones), Saoirse Ronan (Rat), Matt Smith (Bully), Ben Mendelsohn (Dave), Ra Kateb (le chauffeur de taxi), Barbara Steele (la grand-mère) (1h35).