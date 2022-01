Badminton : le MDMSA vise un ultime succès en Top 12

C'est un dernier match pour l'honneur que vont disputer les hommes coachés par Stéphane Renault. Le MDMSA, 4e, ne peut pas monter et participer à la phase finale mais ne peut pas non plus être relégué. Son adversaire du jour, Mulhouse, 5e, n'a plus rien à jouer non plus.

Les Normands partent presque au complet en Alsace. Le trio féminin Natalia Perminova, Maja Tvrdy et Angélique Guilloux sera du déplacement. Côté masculin, seul Antoine Bébin ne pourra participer à la rencontre. Il est remplacé par Clément Gillot, capitaine de l'équipe de N2. Sylvain Ternon et Maxime Michel complèteront l'équipe.

Les joueurs du MDMSA partent favoris dans les différents simples. Pour les doubles, ce sera une autre histoire puisque Mulhouse compte dans ses rangs le vétéran anglais Nathan Robertson, ex-champion du monde et médaillé olympique en doubles mixte.

Stéphane Renault part confiant : "Les quatre simples sont logiquement à notre portée, je crois qu'on peut aller chercher le double dame et un mixte. On va à Mulhouse pour gagner et terminer notre saison de belle manière. Cette rencontre, sans enjeu, doit être l'occasion pour les joueurs de vaincre avec le plaisir de jouer sans pression."