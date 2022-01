Monaco (AFP). Ligue 1: podium en vue pour Monaco face à Montpellier

Monaco a l'occasion de revenir à hauteur du troisième, Marseille, mardi lors d'un match en retard à domicile, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, contre Montpellier (7e) qui, lui, peut toujours croire à la Ligue Europa. Désormais à trois points des Phocéens (3e, 57 points) battus au Stade Vélodrome dimanche soir par le Paris SG (2-3), l'ASM peut enfin recoller à son objectif de début de saison, à savoir terminer sur le podium, même si une meilleure différence de buts protège encore l'OM. Pour l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim, ce match, qui précède le prestigieux quart de finale aller de Ligue des champions à Turin contre la Juventus mardi prochain, "est important. Mais ce n'est pas la dernière chance", même si l'élan a été freiné avec le nul (1-1) concédé face à Saint-Etienne vendredi. Alors qu'il restera sept journées à disputer, à commencer par un déplacement à Caen vendredi (et un autre au Stade Vélodrome pour la 36e journée), Jardim estime que cette confrontation n'est ni plus ni moins qu'un "match comme les autres". "Cela peut nous permettre de prendre trois points sans que personne ne joue, souligne pour sa part le défenseur Layvin Kurzawa. A nous de faire le bon match. Il reste beaucoup de matches. On ne va pas se mettre de pression sur ça (revenir sur le podium, ndlr). Mais ça sera mieux de gagner pour recoller." Car, lui comme Jardim savent que l'ASM doit faire beaucoup mieux à domicile, où elle ne possède pas le profil d'un Européen. Avec 25 points marqués en 15 matches, l'équipe de la Principauté pointe à la 9e place de L1, à 12 longueurs de Lyon. - Courbis : 'Être un bon sparring-partner' - Kurzawa avoue ne pas savoir pourquoi lui et les siens ont autant de difficultés à Louis-II. Quant aux réponses à donner sur le terrain, il s'en remet à son entraîneur: "on va écouter les consignes du coach". "Cela serait bien de gagner avec le jeu, la manière, souhaite néanmoins le défenseur. On donne tout ce qu'on peut, même si parfois c'est compliqué. Comme Saint-Etienne, Montpellier est une belle équipe." Cette incapacité à marquer et à s'imposer plus régulièrement à domicile a de quoi irriter. Jardim, lui, touché par les critiques à ce sujet, conserve son rôle de protecteur, comme avec le jeune attaquant Anthony Martial qu'il ne veut pas griller. "Offensivement, ça n'a pas été bon en première période (contre Saint-Etienne), reconnaît le Portugais. Mais quand on marque trois buts, cela ne fait pas de nous la meilleure attaque. Et quand on ne marque pas, cela ne veut pas dire qu'on est la plus mauvaise." En face, Montpellier la joue plus désinvolte. Malicieux comme à son habitude, Rolland Courbis se joue de la situation. "On va accompagner Monaco pour ce match en retard, avec 24 heures en moins de récupération, lance-t-il. On aurait aimé jouer mercredi. On ne va pas à Monaco pour perdre. Mais on a presque perdu ce match à l'avance. On va s'organiser pour être un bon sparring-partner." Même si depuis l'humiliation subie à domicile contre Lyon (1-5) début mars, les Héraultais enchaînent les prestations moyennes, voire manquées comme à Evian/Thonon (1-0), ils demeurent calés à trois points de Bordeaux (6e). Cette sixième place est potentiellement européenne en cas de victoire du Paris SG ou de Saint-Etienne dans les Coupes nationales. Et Montpellier possède les qualités pour faire front. "Contre Monaco, on va pouvoir se jauger face à une très belle équipe", estime d'ailleurs le défenseur Daniel Congré, qui conclut : "Si on joue avec notre vraie valeur, on peut faire quelque chose".

