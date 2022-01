Rouen : Emmanuel Mouret à l'UGC

Invité à l'UGC, il vient à la rencontre de son public pour l'avant-première sous la double casquette d'acteur et réalisateur. Régulièrement acteur de ses films, il incarne un homme maladroit et timide, un homme partagé entre deux femmes, l'une primesautière, l'autre femme fatale dans ce nouveau long-métrage. Parfait dans le rôle d'un indécis, il offre une comédie prometteuse. Après Un baiser s'il vous plaît ou L'art d'aimer, Emmanuel Mouret confirme une fois de plus son penchant à explorer la complexité des sentiments humains vue par le prisme de l'humour. Enchaînant situations cocasses et tendres, il s'affirme comme le digne héritier de Woody Allen.

Pratique. Mercredi 8 avril à 20h. UGC Ciné Cité à Rouen. Tarifs 4 à 11€. www.ugc.fr