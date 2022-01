Un corps découvert dans la Seine, un appel à témoins est lancé

Selon les premières informations, le corps a séjourné plusieurs jours dans l'eau et il est aujourd'hui impossible de l'identifier. L'homme mesure 1m80, a des cheveux bruns, est de forte corpulence, portait un tee-shirt blanc, un polo noir, une veste et un pantalon de survêtement noir de marque Adidas, une veste en polaire noire de marque Schott, un manteau noir de marque Schott et une paire de chaussure type bateau de couleur bleue marine.

Toute personne pouvant aider à l'identification de cet individu est priée de prendre attache avec l'adjudant-chef Groult au 07 77 83 27 44 de la brigade de Caudebec-en-Caux.