Basket : le CBC veut se relancer à Tours

S'ils avaient battu Vitré samedi 4 avril, les Caennais auraient pu commencer à préparer les playoffs. En s'inclinant face à son dauphin (70-71), le CBC conserve sa place de leader mais doit maintenant gagner deux des trois derniers matchs pour être tranquille.

"Malgré la défaite, on a sauvé le panier avérage, explique Hervé Coudray. Si on finit à égalité avec Vitré, on restera premier. On doit maintenant gagner deux matchs. Si on a de l'orgueil, on doit en gagner trois" ! A commencer par un déplacement délicat samedi 11 avril à Tours.