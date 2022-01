Fin de saison sans gloire pour l'Ovalie caennaise

59-15. La dernière sortie de l'Ovalie Caennaise a débouché sur un score sans appel. Opposées à Perpignan dimanche 5 avril, les Caennaises se sont inclinées sur un score particulièrement lourd, correspondant à pas moins de neuf essais pour leurs adversaires. La saison s'est ainsi achevée sur une sixième rencontre mitigée mais en phase avec l'ambition initialement annoncée par le club. Contraint de s'adapter à la retraite de plusieurs joueuses cadres, Caen avait fait du maintien sa seule priorité comptable. Dans le même temps, la priorité était à la formation des jeunes joueuses, à l'instar des Charlotte Folliot, Léa Morel, Manon Lauxerois, Camille Anne ou Emma Romain, toutes alignées contre Montpellier lors du dernier match disputé à domicile. Ce jour-là, dimanche 29 mars, l'Ovalie Caennaise avait accroché le deuxième du classement sans réussir à marquer le point de bonus après lequel elles couraient (défaite 22-14). C'était tout simplement une première pour les Bas-Normandes sur leurs terres du stade Hélitas. Caen a obtenu trois de ses cinq succès chez lui, contre La Valette, Bobigny (également battu 51-0 en déplacement !) et Rennes.

Au vu des prestations régulièrement produites, les Caennaises auraient pu espérer mieux. Elles ont ainsi fait plus que bonne figure contre le leader du classement, Lille (défaites 7-3 et 31-17), et les équipes qui le suivent. Cette saison trop courte, pourvue seulement de quatorze rencontres, peut laisser quelques regrets.