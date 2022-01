Aden (AFP). Yémen: au moins 18 morts dans de nouveaux combats dans le sud

Au moins 18 personnes ont été tuées lors de combats nocturnes dans le sud du Yémen, notamment à Aden, entre des rebelles chiites et des forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, ont indiqué mardi des sources médicale et militaire. A Aden, deuxième ville du Yémen, les affrontements se sont concentrés dans le quartier d'Al-Moalla et soldés par quatre morts et huit blessés parmi les combattants pro-Hadi, selon une source médicale. Six rebelles ont également péri, a indiqué une source militaire. Les forces loyales au chef de l'Etat ont repris le contrôle de plusieurs secteurs à Al-Moalla, dans le centre-ville, d'où elles ont repoussé les rebelles et leurs alliés, des militaires fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, qui cherchaient à prendre un port, selon des témoins. Les forces navales de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite depuis le 26 mars sont entrées en action dans la nuit et ont bombardé plusieurs positions rebelles à Aden, ont indiqué mardi des habitants. Des avions de la coalition ont par ailleurs lancé, dans la province de Lahj, plus au nord, de nouveaux raids sur la base aérienne d'Al-Anad, contrôlée par les rebelles et encerclée par des combattants pro-Hadi, a indiqué un chef de ces combattants, le général Muthanna Jawas. Dans la province d'Abyane, à l'est d'Aden, huit miliciens chiites ont été tués dans une embuscade tendue par des membres de tribus alors qu'ils circulaient à bord de deux véhicules, a indiqué le gouverneur El-Khedr al-Saïdi. Des tribus et des combattants pro-Hadi encerclaient aussi mardi une position rebelle dans la région de Loder, a-t-il ajouté. Selon lui, les tribus s'employaient à envoyer des renforts en hommes à Aden depuis Abyane et Lahj pour épauler les combattants qui défendent la ville contre les rebelles. Les combats, qui se sont concentrés ces derniers jours dans le sud, ont fait depuis dimanche au moins 159 morts, dont 63 à Aden, selon un bilan compilé par l'AFP à partir de différentes sources. Les rebelles chiites et leurs alliés, qui se sont emparés l'an dernier de Sanaa et de vastes régions du nord et du centre, ont réussi début mars à avancer vers Aden. Ils ont pris dimanche le contrôle du siège de l'administration provinciale et essaient depuis de s'emparer d'un port à proximité.

