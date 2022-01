Régulièrement, des groupes de 20 à 30 personnes se retrouvent pour une randonnée de plusieurs kilomètres. Ils découvrent ainsi, dans le respect de l’environnement, la nature et le patrimoine de la région. Durant les vacances, 4 randonnées sont organisées, certaines allant jusqu’à 22 km sur une journée entière, les 12 et 19 avril.



Pratique.

Plus d’infos : www.adtpc.asso-web.com