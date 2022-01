Marseille (AFP). Ligue 1: ambiance exceptionnelle au Vélodrome pour OM-Paris SG

Une ambiance exceptionnelle régnait dimanche soir au Stade Vélodrome de Marseille à l'occasion du sommet de la Ligue 1 entre l'OM et le PSG, un match auquel assistent près de 65.000 spectateurs. L'entrée des joueurs sur la pelouse a été accompagnée d'un extraordinaire tifo déployé sur trois des quatre tribunes. Sur les deux virages apparaissait le logo de l'OM alors que côté Ganay, c'est un immense "OM" qui s'est affiché. A l'énoncé des équipes, le nom d'Ibrahimovic a été lourdement sifflé, alors que côté marseillais, c'est encore l'entraîneur Marcelo Bielsa qui a recueilli la plus belle ovation, les deux virages chantant son nom. Quelques fumigènes ont été allumés. Dans un bruit assourdissant, le coup d'envoi a été donné par Daniel van Buyten et Jean-Pierre Papin, deux anciennes gloires du club provençal. Des dizaines de boulettes de papier jonchaient un des bords du terrain. Dès le milieu d'après-midi, des centaines de supporters marseillais s'étaient massés autour du Vélodrome. A l'approche du match, le quartier autour de l'enceinte du boulevard Michelet a été littéralement pris d'assaut. Les supporters marseillais ont alors beaucoup chanté, surtout à la gloire de Marcelo Bielsa. Quelques incidents ont aussi eu lieu, des CRS utilisant des gaz lacrymogènes contre des supporters. Le bus du PSG a lui été la cible de projectiles à son arrivée au Vélodrome. Une balle de golf a brisé une vitre du véhicule sans faire de blessé. Une source au sein du club parisien a déclaré à l'AFP qu'une plainte serait déposée. A l'intérieur du stade, où 500 supporters parisiens ont pris place, l'ambiance était électrique et l'arrivée des joueurs parisiens à l'échauffement a été saluée par une énorme bronca.

