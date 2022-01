Paris (AFP). Ligue 1: cet OM-PSG, plus qu'un clasico

Le Marseille-Paris SG de dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1 (21h00) représente plus qu'un clasico: ce sera le 3e contre le 2e qui peut redevenir premier, dans une ambiance de folie et avec "Zlatan" pour pimenter le tout. . Grabuge sur le podium A seulement huit journées de la fin, avant la trêve internationale, Paris a pris les commandes récupérées samedi après-midi par Lyon, vainqueur à Guingamp (3-1). L'OL compte du coup deux points d'avance sur le PSG, et quatre sur l'OM. Si le double champion en titre l'emporte, il reprendra la tête et mettra probablement fin aux espoirs marseillais avec cinq longueurs d'avance. Si l'OM s'impose, il repassera un point devant le PSG, confronté à un calendrier démentiel. Un nul arrangerait les Lyonnais. Bref, il y a du "tournant de la saison" dans l'air . 'Match spécial' "Spécial" ou "particulier", entre la capitale et la grande ville du Sud, le clasico n'est pas un match comme les autres. Côté OM, qui reste sur six défaites de rang dans ces confrontations, Marcelo Bielsa a pointé la nécessité de "traduire en actes l'émotion des supporteurs et de répondre aux attentes de la foule". Le Vélodrome pourrait fêter un record de 65.000 spectateurs, dans une ambiance qui s'annonce exceptionnelle. A l'inverse, son homologue visiteur Laurent Blanc a tenu à banaliser le rendez-vous: "C'est un match important avec deux clubs concurrents pour le titre, mais ça ne vaut pas plus que trois points". Si le match a perdu de son caractère sulfureux par rapport aux années 1990, le dispositif policier reste vigilant, et mise sur la prévention. A cet effet, les supporteurs parisiens seront exactement 500 au Vélodrome, sous la responsabilité du PSG qui organise leur déplacement officiel, et seront les seuls autorisés aux abords du stade. . Attaques de feu Marseille sera privé d'Imbula au milieu (suspendu), remplacé par Lemina, et Nkoulou, sans doute trop juste, alors que le PSG récupère en défense David Luiz et Marquinhos, remis, mais pas Lucas, convalescent. Mais le match dans le match oppose "Dédé" à "Zlatan", deux des principales têtes d'affiche du championnat, presque "centenaires": Gignac le Marseillais compte 97 buts en L1 (dont 16 cette saison), tandis qu'Ibrahimovic en est à 99 sous le maillot du PSG (dont 17 en championnat cette saison). Ils avaient chacun réussi un doublé lors du dernier clasico mémorable (2-2 en octobre 2012, avec notamment le but "kung fu" du Suédois). "Ibra" reste d'ailleurs sur huit buts en quatre matches (club et sélection). "Avoir un joueur comme lui dans ces matches-là, ça vous aide et ça affaiblit l'adversaire parce qu'il le craint", selon Blanc. "APG" pour sa part, deux buts en quatre matches, est soumis à la bonne concurrence de Batshuayi, jeune joker efficace. Les deux leaders d'attaque sont soutenus par des acolytes de choix. Côté marseillais, Ayew et Payet font assaut d'altruisme. A Paris, Cavani avait marqué à l'aller (2-0), et Pastore a connu son déclic, mais aussi un retour de sélection tardif, "à six heures du matin avec la tête à l'envers", dixit Blanc . Et après ? Au-delà du classement et de la rivalité, quelles traces immédiates laissera ce choc dans les effectifs, sachant qu'un clasico est souvent engagé, tendu, parfois à l'excès ? Le PSG n'aura pas vraiment de temps pour souffler, puisqu'il démarre au Vélodrome une séquence dense et déterminante en jouant sur quatre tableaux en onze jours: demi-finale de Coupe de France contre Saint-Etienne dès mercredi, finale de Coupe de la Ligue samedi contre Bastia, et quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone le 15 avril.

