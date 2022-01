Paris (AFP). Ligue 1: Lyon remonte sur le trône avant OM-PSG

Lyon a repris les commandes de la Ligue 1 en allant battre Guingamp 3-1 samedi, un trône que peut récupérer le PSG en déplacement à Marseille (3e) lors du clasico choc de dimanche soir en clôture de la 31e journée. . Lyon met la pression "Je crois beaucoup au sens de l'histoire. Et par conséquent, j'imagine terminer la dernière saison pleine au stade de Gerland par un titre. J'y crois. Pour moi, il y a même un côté inéluctable". Signé Jean-Michel Aulas, dans Le Progrès ce samedi. C'est dire si ses Lyonnais avaient la pression à Guingamp ! Mais la pression, ils l'ont transformée en énergie puis renvoyée au Vélodrome. Si Paris l'emporte, il reprendra la tête et mettra probablement fin aux espoirs marseillais. Si l'OM s'impose, il repassera devant le PSG, confronté à un calendrier démentiel. Sachant qu'un nul arrangerait l'OL. Mais en attendant le clasico, les Lyonnais ont rattrapé leur défaite à domicile avant la trêve (2-1 face à Nice). "Le résultat idéal, c'est d'avoir gagné ce soir. Voilà, nous, notre job on l'a fait, à eux de se rencontrer", s'est félicité Hubert Fournier, l'entraîneur rhodanien. Car quoique privés de trois titulaires (Jallet, Gonalons, Gourcuff), ses hommes ont allié la manière au résultat, en neutralisant totalement les Guingampais sur le terrain et en bénéficiant de deux faits de jeu en première période, un penalty obtenu et l'exclusion d'un Breton (Kerbrat, 45e). Surtout, Fekir et Lacazette ont encore été décisifs, sur la lancée de leurs bonnes performances en équipe de France la semaine dernière. Fekir a ouvert le score, en bénéficiant d'une énorme faute de main du gardien Lössl (27e). Puis Lacazette a doublé la mise sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué (39e), inscrivant ainsi son 24e but de la saison (7e penalty), plus que jamais meilleur buteur du championnat. Les deux derniers buts ne changeaient pas grand-chose à l'affaire, lorsque Njie alourdissait à 3-0 un score (61e) que Beauvue réduisait in fine (80e). Lyon a donc envoyé un signal aux éternels rivaux, qui se trouvent dans des bonnes formes similaires. Il manquera Imbula (suspendu) côté marseillais et Lucas (convalescent) côté parisien, mais il y aura bien le duel de buteurs attendu entre Gignac (16 buts), annoncé titulaire par Marcelo Bielsa, et Ibrahimovic (17 buts), qui a singulièrement repris du poil de la bête dernièrement (8 buts en quatre matches avec son club et la Suède). . Maintien: Metz, seul vainqueur Une fois n'est pas coutume, seul Metz s'est imposé parmi les clubs du bas de tableau engagés samedi. Metz l'a emporté pour la première fois au bout de 18 matches infructueux, grâce au triplé de Maïga contre Toulouse (3-2) qui avait pourtant ouvert le score par Ben Yedder. Une victoire qui semble cependant trop tardive pour éviter le retour en L2 du promu. Metz monte d'un cran et abandonne la lanterne rouge à Lens, qui joue à Bordeaux dimanche, alors que Toulouse reste le troisième larron de la zone rouge. L'élan apporté par Dominique Arribagé, arrivé sur le banc à la place d'Alain Casanova avant la trêve avec une victoire à la clef, n'aura pas duré. Autre grand perdant du jour: Lorient (17e), fessé dans le derby à la maison par Rennes (3-0), avec notamment deux buts de la tête sur corner, oeuvres de Mexer et Armand. Reims (16e) s'est incliné à Lille (3-1) alors qu'Evian (14e) est allé chercher un bon point à Nice (2-2). . Montpellier grapille Montpellier, malgré une prestation très moyenne, a renversé Bastia (3-1) grâce à deux penalties coup sur coup réussis par Barrios (69e) et Mounier (72e), avant que Samson ne profite d'un cadeau du gardien bastiais Areola. Le MHSC, 6e, peut toujours rêver d'Europe s'il s'impose à Monaco mardi dans un match en retard.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire