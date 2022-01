Paris (AFP). Radio France: reprise des négociations samedi entre direction et syndicats

Appelé vendredi par la ministre de la Culture Fleur Pellerin à rétablir le dialogue social à Radio France, le PDG Mathieu Gallet a décidé d'organiser ce samedi à 14 heures une nouvelle réunion de négociations, a-t-on appris auprès de la direction et des syndicats, au 17e jour de grève. "Après avoir reçu hier soir une lettre de la ministre () précisant ses orientations sur le projet stratégique du service public de la radio, la direction de Radio France a immédiatement proposé aux organisations syndicales appelant à la grève une nouvelle réunion de négociations ce samedi après-midi pour trouver une issue au conflit social", a indiqué la direction dans un communiqué samedi. Les syndicats ont averti que seules des avancées importantes pourront mettre fin à la grève qui sinon se prolongera toute la semaine prochaine. "Sauf avancée majeure, la grève va continuer cette semaine. Après il faut trouver une issue. Il nous faut un médiateur qui nous permettrait de reprendre le dialogue. Il n'est pas normal que nous n'ayons eu aucun signe de la direction depuis une semaine", a commenté à l'AFP Philippe Ballet (Unsa). "Une avancée importante est le seul moyen de sortir de la grève", a renchéri Renaud Dalmar (CFDT). Les syndicalistes estiment aussi que Mathieu Gallet "n'est plus crédible" et a été "discrédité" après les révélations du Canard enchaîné sur ses dépenses. Vendredi une assemblée du personnel a voté contre lui une motion de défiance. Sur le fond, les syndicats étaient partagés samedi sur les propositions de la ministre. Vendredi soir Fleur Pellerin a déclaré à l'AFP qu'un plan de départ à Radio France volontaires était "sans doute nécessaire" mais a écarté une fusion des deux orchestres tout en souhaitant leur "redimensionnement". Elle a aussi envisagé une rallonge budgétaire pour financer la fin travaux de la maison de la Radio. "Il y a une avancée sur le maintien des deux orchestres, on évitera la fusion. Il y aura des efforts à consentir mais on peut en discuter. En revanche la ministre confirme un plan de départs. Nous craignons une réduction des effectifs surtout dans les 44 radios locales de France Bleu"", a souligné Philippe Ballet. La grève a démarré le 19 mars, alors que Mathieu Gallet n'avait pas encore présenté ni aux partenaires sociaux ni au ministère son projet stratégique pour le groupe. Convoquée deux fois par Fleur Pellerin, il le lui a finalement remis cette semaine et doit maintenant le présenter lors d'un CCE extraordinaire de Radio France mercredi 8 avril.

