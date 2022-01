Sortir dans l'Orne : lundi 6 avril

Vendredi, à la Luciole à Alençon, assistez au concert folk-blues d'Undobar. C'est à 19h, l'entrée est gratuite. Plus d'infos sur laluciole.org



Ce week-end, rendez-vous au circuit internationnal d'Aunay-les-bois pour la 2ème étape du championnat de Normandie de karting. Les meilleurs pilotes des départements normands seront réunis pour une épreuve à double enjeux. Au départ vous retrouverez les 100 meilleurs pilotes des catégories fédérales, retrouvez plus d'infos sur karting61.com



A partir de samedi et jusqu'au 18 avril, c'est le 22e tournoi international senior plus de tennis à Bagnoles-de-l'Orne. Âgés de 50 à 85 ans pour les femmes et de 50 à 80 ans pour les hommes, les joueurs disputeront des matchs comptant pour leur classement international. Ils seront près de 200 venus d’Allemagne, d’Angleterre, de Belgique, d’Espagne, du Luxembourg et bien entendu de toute la France.