Manille (AFP). Philippines: 24.000 évacuations à l'approche du typhon Maysak

Quelque 24.000 personnes ont été évacuées aux Philippines en prévision du typhon Maysak qui doit frapper dimanche les côtes du nord-est de l'archipel en pleines célébrations du week-end de Pâques, a-t-on appris de sources officielles. "Nous prévoyons de déplacer les gens loin des villages côtiers", a indiqué à l'AFP un haut responsable de la défense civile. Soit au total 24.000 personnes dans la province d'Aurora, où le typhon doit frapper dimanche, ajoute-t-on. Les trombes d'eau, les crues subites et les glissements de terrain figurent toujours parmi les risques potentiels même si Maysak a perdu un peu de sa vigueur avec des vents d'une vitesse maximale de 160 kilomètres/heure, indique-t-on. Venant de l'Océan Pacifique, Maysak doit perdre en intensité au fur et à mesure qu'il traversera l'île principale de Luzon dimanche, d'après le météorologue Alcazar Aurelio, qui prévoit tout de même des vagues pouvant atteindre deux mètres de haut. Maysak a fait au moins cinq morts et des milliers de sans-abris en balayant la Micronésie dans le Pacifique ouest. Des millions de Philippins sont partis en vacances ou sont rentrés dans leur région d'origine à l'occasion du week-end pascal, très célébré dans ce pays où la grande majorité de la population est catholique. Les Philippines sont encore sous le choc du super-typhon Haiyan qui avait fait 7.350 morts ou disparus en novembre 2013.

