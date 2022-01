Miami (AFP). Tennis: Djokovic et Murray qualifiés pour la finale du Masters 1000 de Miami

Novak Djokovic et Andy Murray se sont sans surprise qualifiés vendredi pour la finale du Masters 1000 de Miami, dont ils ont remporté à eux deux six des huit dernières éditions. Le N.1 mondial et tenant du titre a essuyé comme il s'y attendait un tir de barrages d'une heure de John Isner. Le longiligne Américain, vainqueur coup sur coup de Milos Raonic (N.6 mondial) et de Kei Nishikori (N.5), a tenu le coup jusqu'au jeu décisif du 1er set où il a perdu complétement pied pour s'incliner 7 points à 3. Beaucoup moins précis dans les échanges (38 fautes directes au total) et moins régulier au service (9 aces) que lors de son impressionnante victoire en quart face à Nishikori, Isner, 24e mondial, n'a plus inquiété Djokovic dans le 2e set. Le Serbe de 27 ans lui a pris à deux reprises son service et a conclu le match (7-6 (7/3), 6-2) à sa première occasion sur un coup droit gagnant. "Ma stratégie a bien fonctionné, l'idée est de le faire jouer et de faire durer l'échange", a expliqué Djokovic. - 17 victoires à 8 pour Djokovic - "J'ai saisi ma chance aussi sur ses 2e services (73% de points marqués, NDLR)", a souligné "Djoko" qui peut devenir le premier joueur à réaliser à trois reprises l'éprouvant doublé Indian Wells/Miami. Face à lui dimanche se dresse un joueur qu'il connait depuis l'adolescence et qu'il a déjà affronté, et battu, à deux reprises en 2015. Murray a empoché son billet pour sa quatrième finale à Key Biscayne en dominant sans grandes difficultés le Tchèque Tomas Berdych 6-4, 6-4. Le scénario des deux sets a été identique: Murray a pris le service de son adversaire pour le reperdre aussitôt, avant de le "breaker" une seconde fois et de conserver cet avantage jusqu'à la fin de la manche. "J'ai bien débuté chaque set, c'est ce qui a fait la différence, je suis plutôt content de mon match", a savouré l'Ecossais, vainqueur à Miami en 2009 et 2013. Les deux finalistes se sentent particulièrement bien à Key Biscayne: Djokovic parce qu'il s'y imposé quatre fois, Murray parce qu'il y vit et s'y entraîne une partie de l'année. "Je connais bien les courts, les conditions, les rebonds que peuvent prendre parfois les balles, je me sens à l'aise ici", a admis Murray. Le N.4 mondial aura bien besoin de ce petit avantage face à l'ogre Djokovic. Le Serbe mène largement au bilan de leurs confrontations avec 17 victoires en 25 duels. Il a remporté leurs six dernières rencontres, dont les deux disputées en 2015, en finale de l'Open d'Australie 7-6 (7/5), 6-7(4/7), 6-3, 6-0) et en demi-finale à Indian Wells (6-2, 6-3). La finale du tournoi féminin est programmé samedi (13h00 locales, 19h00 françaises, 17h00 GMT) et pourrait apporter un 8e titre à Miami à la N.1 mondiale Serena Williams, grande favorite face à l'Espagnole Carla Suarez.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire