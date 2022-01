Dirty dancing sur scène: sensuels frissons

C'est avec une étonnante facilité que dès les premiers tableaux, la magie du spectacle opère. Servie par une astucieuse scénographie qui grâce à des projections restitue de manière authentique l’atmosphère et les décors du film, de salles de bal en scènes de plein-air, des danses collectives brutalement sensuelles aux activités de vacanciers le spectateur est plongé dans le quotidien d’un l’hôtel animé où tout est pensé pour le plaisir du client.

Les 21 danseurs de la troupe font preuve d’une maîtrise parfaite de leurs chorégraphies. Ces danses inventives et très techniques sont exécutées avec une grande fluidité et un naturel déconcertant. Bébé, comme dans le film, est d’abord très gauche et raide avant de révéler toute sa sensualité jusqu’à la scène tant attendue du porté.

Quant à la musique, interprétée en live par un orchestre de 4 musiciens placé sur un balcon, tantôt escamoté, tantôt intégré à l’intrigue, elle constitue un véritable atout. En plus des titres incontournables issus de la bande-originale du film, l’orchestre puise dans le répertoire populaire de l’époque, l’histoire se déroulant dans les années 60. La bande son de la comédie musicale ajoute donc aux musiques latines de nombreuses partitions de crooners et autres réjouissances dans l’air du temps.

Si les titres phares sont bien entendu visiblement attendus par ce public averti très réactif, les phrases chocs du film sont accueillies par de nombreuses exclamations de satisfactions. Bébé reproche ainsi à Johnny de « courir le monde comme un cheval sauvage » et Johnny sermonnera le père de bébé avec son fameux « on ne laisse pas bébé dans un coin » : des dialogues authentiques non dénués d’humour, enrichis cependant pour la fluidité du récit.

Pratique. Samedi 4 avril à 15h et 20h30, dimanche 5 avril à 14h et 19h30. Zénith de Rouen. Tarifs 35 à 79E. www.premierrang.trium.fr