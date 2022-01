Limoges (AFP). Natation: Stravius, l'invité-surprise du 100 m

Jérémy Stravius a déjoué tous les pronostics et créé la surprise en remportant la course la plus prisée, le 100 m libre, au nez des spécialistes, s'adjugeant en prime la 3e performance mondiale de l'année, lors des Championnats de France de natation, vendredi à Limoges. Cette 4e journée a également été marquée par la belle performance de Béryl Gastaldello, la seule à avoir battu un record de France lors de la compétition. La Marseillaise de 20 ans, exilée aux Etats-Unis (Texas A&M), s'est imposée sur 50 m dos en 28 sec 10, effaçant des tablettes Laure Manaudou (28.13). Stravius, grand spécialiste du dos mais à la polyvalence rare pour un Français, a tenté sa chance sur la distance-reine. Et avec quel panache ! L'Amiénois de 26 ans n'avait encore jamais fait mieux que 5e. Dans le bassin limougeaud, il a coiffé les meilleurs en faisant la différence en toute fin de course. Il s'est imposé en 48 sec 50, soit la 3e performance mondiale de l'année. Fabien Gilot, presque 31 ans, a terminé 2e (48.53). Clément Mignon s'est contenté de la 3e place (48.58), devant Yannick Agnel (48.68) et Mehdy Metella (48.94). "Peu de personnes auraient misé sur moi cet après-midi, j'avais 15% de chance de victoire je crois. C'est bien, ça m'a permis d'être en retrait, c'est la place que j'adore. J'ai vraiment abordé cette finale en confiance. Je suis content d'avoir battu tous ces grands champions", s'est félicité le discret nageur. - Le relais compétitif - Stravius, champion du monde en 2011 sur 100 m dos, réalise une excellente semaine. Après avoir remporté le 100 m dos et fini 2e sur 50 m dos, il décroche vendredi avec le 100 m libre son 3e billet pour les Mondiaux-2015 de cet été à Kazan (RUS/2-9 août). Le 100 m libre a animé de nombreuses générations de sprinteurs mais aucun Français n'a jamais été sacré champion du monde sur la distance-reine. Stravius peut-il être celui-là ? Le nageur a indiqué qu'il ne savait pas s'il s'engagerait sur la distance en individuel en Russie, mais qu'il répondrait bien présent pour le relais 4x100 m. Sa priorité sont les 50 m et 100 m dos, il n'a que peu travaillé le 100 m libre cette saison et son chrono n'est pas d'envergure pour les Mondiaux. Son entraîneur, Michel Chrétien, a indiqué qu'il entendait pousser son nageur dans le sens d'un engagement. Stravius est capable de nager sous les 48 secondes, selon le coach. Quoiqu'il en soit, Gilot, vice-champion d'Europe 2014, jouera sa carte en individuel. Si Stravius cède sa place, elle sera reprise par le 3e, Mignon. Le relais 4x100 m libre, champion olympique, du monde et d'Europe en titre, reste largement compétitif aux Mondiaux. Il pourra compter sur la présence d'Agnel, 4e mais heureux. "Je suis vraiment content, ça peut paraître bizarre mais je fais bien en dessous de 49 secondes, ce qui n'était pas gagné en début d'année. Je suis dans la course, je suis content d'être dans le relais et de pouvoir réofficialiser ma place", s'est réjoui Agnel. Le relais pourra compter sur le renfort de Florent Manaudou, qui n'a pas pris part à la course individuelle volontairement.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire