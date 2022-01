Course poursuite dans le sud Manche !

Le déclenchement, c'est un contrôle de papier effectué en fin de journée sur la commune de Ducey. Une voiture est arrêtée, à l'intérieur, deux jeunes hommes, un mineur, un majeur. Pendant le contrôle, le passager est extrait de la voiture mais le conducteur décide de prendre la fuite. Une heure et deux accidents (heureusement sans victimes) plus tard, la ballade à travers les petites routes de campagne se termine.

Quelques minutes plus tard, les gendarmes s'aperçoivent que la voiture a été volée une semaine avant, en Ille-et-Vilaine et que le conducteur n'a pas de permis. ce dernier et son complice sont placés en garde à vue, la justice les attend...