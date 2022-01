Tourisme : la région se tourne vers la clientèle allemande

La région cherche notamment à se tourner davantage vers la clientèle allemande, "la plus convoitée du monde" et trop peu présente sur notre territoire. "Nous connaissions une réelle difficulté pour les attirer", a expliqué le directeur du Comité régional du tourisme, Jean-Louis Laville :

La clientèle allemande

Deux films ont ainsi été tournés par le journaliste allemand Guido Knopp, passionné d'histoire, et mis en ligne.

"Le marché allemand devrait aussi trouver dans nos équipements de vélo ou notre littoral un attrait particulier", espère les organisateurs du tourisme de la région. Objectif : attirer les Allemands pour atteindre les 500 000 nuitées par an. On en a compté 350 000 en 2014. Bien loin de notre principale clientèle, les Britanniques (1 200 000 nuitées par an).

L'avenir du tourisme de mémoire

Quel avenir pour le tourisme de mémoire dans la région après le 70e anniversaire du débarquement ? C'est la question que posait le forum organisé vendredi 3 avril au Centre des congrès de Caen. Une nouvelle campagne a été lancée dans le monde entier pour promouvoir ce pan de notre histoire. Ecoutez Raphaël Chauvois, vice président à la région, en charge du tourisme :