Monaco (AFP). Ligue 1: Monaco-Saint-Etienne, ça sent l'Europe

L'éventuel vainqueur de la rencontre entre Monaco (4e) et Saint-Étienne (5e), qui ouvrira vendredi la 31e journée de L1 (20h30), prendrait une belle option pour s'offrir un accessit européen en fin de saison, en attendant peut-être mieux Même si la cinquième place de L1 est potentiellement qualificative pour la l'Europa League la saison prochaine (si par exemple le vainqueur de la Coupe de la Ligue se qualifie par le biais de la L1 pour l'Europe), ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut donc terminer dans le quatuor de tête pour assurer une qualification continentale. Monaco et Saint-Étienne, à la lutte pour cette place au pied du podium, disputent donc un vrai match couperet dans l'optique de la saison prochaine. Si pour Monaco, c'est un minimum -car l'ambition est de disputer à nouveau la Ligue des champions-, les Azuréens reconnaissent l'enjeu de ce match. Wallace, jeune défenseur central brésilien qui sera une nouvelle fois titulaire après deux matches au Brésil avec sa sélection espoir, en est conscient. "On a l'opportunité de distancer des poursuivants et de revenir sur les trois premiers, lance-t-il. Surtout que Paris et Marseille se rencontrent dimanche." Une victoire rapprocherait automatiquement les Monégasques, auteurs d'une remontée fantastique au classement en 2015, du trio de tête. D'autant que mardi prochain, ils reçoivent Montpellier pour se mettre à jour d'une 25e journée reportée pour cause d'intempéries sur le Rocher le 14 février dernier. "Monaco va faire un grand match vendredi, annonce alors Wallace. Gagner contre Saint-Étienne et Montpellier serait bon. Car il ne resterait ensuite plus beaucoup de matches pour se refaire." Avec deux victoires et si Marseille ne remporte pas le clasico dimanche, Monaco passera alors à la troisième place. Ce début avril est donc considéré comme crucial en Principauté pour retrouver le podium. Car chacun sait que le quart de finale de Ligue des champions contre la Juventus de Turin concentrera ensuite toutes les attentions. "Pour nous, chaque match est important et décisif, souligne cependant l'entraîneur Leonardo Jardim. Le championnat sera dur jusqu'à la fin. Je suis focalisé sur Saint-Étienne qui viendra chercher la victoire." -Galtier: "Pas de choix à faire"- Après un bon mois de mars, et même sans Ball, Clément, Hamouma ou Gradel, les Verts ambitionnent effectivement un gros coup. Leur entraîneur Christophe Galtier ne cache pas ses intentions. "C'est un match important pour l'Europe, lâche-t-il. Il faut aller à Monaco avec la détermination de vouloir gagner. Il faut gagner vendredi pour nous qualifier mercredi (en coupe de France contre le PSG, ndlr). Il n'y a pas de choix à faire." Stéphane Ruffier, en grande forme et de retour sur une pelouse qui l'a vu grandir avant de s'émanciper, ne sous-entend pas autre chose. "Monaco fait partie des favoris en raison de son budget mais tout est possible. Et nous avons un objectif: être européen." Excellents à l'extérieur cette saison (23 points engrangés en 15 matches), Saint-Étienne possède les moyens de battre Monaco, vendredi. Mais Galtier, bien trop subtil, ne demandera pas à ses joueurs de partir à l'abordage pour l'emporter à tout prix. "Monaco est une formation redoutable, la meilleur en 2015", insiste-t-il. "Et son retour est dû à la qualité de son entraîneur et de son effectif." Il cherchera donc à contrer. Tout comme son adversaire qui, malgré neuf buts inscrits sur ses trois derniers matches de L1, peine toujours à faire le jeu à domicile. Le duel sera très tactique. "Nous entrons dans le sprint final, conclut d'ailleurs Ruffier. Le premier qui fera une erreur, sera pénalisé." Le programme: Vendredi (20h30) Monaco - Saint-Étienne

