Notre table caennaise : l'Hydropathe, rue Saint-Laurent à Caen

Pourtant grand bien fera à ceux qui poussent la porte de la curiosité, pour découvrir la cuisine proposée chaque midi à l'Hydropathe. En marge d'une micro carte composée à cet effet pour garantir la fraîcheur des produits, la maison propose chaque jour un plat de poisson et un autre de viande, en fonction des arrivages à 10,90 €. Il en coûte 14,90 € avec un dessert.

À chaque jour son plat

J'ai ainsi pu me délecter d'une excellente recette d'aile de raie aux câpres, avec son riz pilaf, sa tomate provençale et ses courgettes tournées. Côté viande, un canard à l'orange avec des chips préparées par le chef, occupait le haut de l'affiche. Et pour ceux que le menu du jour ne convainc pas, une entrecôte normande, un demi-magret de canard grillé, un burger aux proportions avantageuses ou encore une grande salade de rocamadour fondu constituent les inconditionnels de la carte.

Si l'adresse s'appuie sur une liste de desserts qui sont tous faits maison (salade de fruits frais, crème brûlée, mousse au chocolat ou tiramisu), aucune entrée n'est proposée. Il faut s'en remettre à une copieuse planche de charcuterie finement tranchée, seuls tapas disponibles à midi. Pour les amateurs, il faudra repasser plus tard.

Pratique. 4 rue St-Laurent. Tél. 02 31 47 84 60.