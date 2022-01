Washington (AFP). Les Etats-Unis et l'Iran loin d'être réconciliés

C'est le grand dessein de Barack Obama: réconcilier l'Amérique et l'Iran pour espérer apaiser les conflits au Moyen-Orient. Mais les deux adversaires sont loin de normaliser leurs relations et se borneront à poursuivre leur discrète coopération sur les crises régionales. "Dans la tête de Barack Obama, il y a le fantasme du grand +bargain+, d'une alliance avec l'Iran, de la reconstruction d'une architecture régionale et d'un changement de paradigme" au Moyen-Orient, analyse pour l'AFP Joseph Bahout, chercheur français de la fondation Carnegie. Téhéran et Washington, qui s'accusaient encore il y a quelques années d'être "le Grand Satan" et de former "l'Axe du Mal", sont de facto en plein rapprochement à la faveur de leurs négociations sur le nucléaire iranien. Des tractations amorcées dans le plus grand secret en 2011-2012, avant que leurs chefs de la diplomatie John Kerry et Mohammad Javad Zarif discutent ouvertement et quasiment de manière ininterrompue depuis septembre 2013, jusqu'à l'accord de Lausanne jeudi. Ce dialogue sans précédent a non seulement fait naître une étroite collaboration entre deux régimes en principe ennemis mais aussi une proximité personnelle entre MM. Kerry et Zarif. Pour amorcer le dégel, le président Obama avait eu en septembre 2013 un entretien téléphonique historique avec son homologue iranien Hassan Rohani. Il avait ensuite écrit en octobre dernier au guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a le dernier mot sur les dossiers stratégiques de son pays. En saluant jeudi une "entente historique", M. Obama a de nouveau tendu la main au peuple iranien: "Je veux réaffirmer ce que j'ai dit depuis le début de ma présidence. Nous voulons nous engager avec vous sur la base du respect et des intérêts mutuels". Fin mars, à l'occasion du Nouvel an iranien, le président américain avait souligné dans une vidéo sous-titrée en farsi que "pendant des décennies, nos pays ont été séparés par la méfiance et la peur. Nous avons une occasion d'avancer qui bénéficiera à nos pays, et au monde, pendant de nombreuses années". Sans nul doute, l'administration Obama "a fait de la quête obstinée d'un accord avec l'Iran la pièce maîtresse de sa stratégie au Moyen-Orient", relève Suzanne Maloney, de la Brookings Institution. Pour autant, "la tentative d'Obama n'est pas fondée sur l'illusion d'une nouvelle alliance, d'un grand rapprochement avec la République islamique", écrit la spécialiste sur son blog. - Ranc?ur et hostilité - Car l'hostilité et la ranc?ur sont trop fortes. Washington et Téhéran ont rompu leurs relations diplomatiques en avril 1980, dans la foulée de la Révolution islamique et de la prise d'otages de l'ambassade américaine qui dura 444 jours de novembre 1979 à janvier 1981. Un traumatisme pour l'Amérique. L'histoire des relations américano-iraniennes est aussi hantée par le coup d'Etat, orchestrée par la CIA, qui renversa le Premier ministre Mohamed Mossadegh le 18 août 1953 et qui permit le retour sur le trône du chah Mohammad Reza Pahlavi. Le souverain devint l'allié de Washington avant d'être balayé par la Révolution de 1979. L'Iran figure aussi depuis 1984 -- aux côtés de Cuba, du Soudan et de la Syrie -- sur la liste noire américaine des "Etats soutiens du terrorisme" en raison de l'appui de Téhéran au Hezbollah chiite libanais et à des groupes palestiniens de Gaza. La méfiance reste si profonde que l'ayatollah Khamenei avait encore dénoncé il y a trois semaines la "fourberie" des Américains, en riposte à des élus du Congrès vent debout contre un accord avec l'Iran. L'expert Alireza Nader, du centre d'études Rand Corporation, ne croit d'ailleurs pas non plus à une réconciliation.

