Aden (AFP). Yémen: les rebelles prennent le palais présidentiel à Aden

Les rebelles au Yémen se sont emparés jeudi du palais présidentiel à Aden, dernier symbole de l'Etat, infligeant un revers à l'Arabie saoudite qui mène depuis huit jours une campagne aérienne contre ces miliciens soutenus par l'Iran. En deux semaines, avec l'avancée des Houthis vers Aden (sud), les combats au Yémen ont fait 519 morts et près de 1.700 blessés, a indiqué la responsable des opérations humanitaires de l'ONU Valerie Amos, en se disant "extrêmement inquiète" pour la sécurité des civils. Jeudi, "des dizaines de miliciens Houthis et leurs alliés, arrivés à bord de blindés et de transports de troupes, sont entrés dans le palais présidentiel Al-Maachiq" à Aden, deuxième ville du pays, a déclaré à l'AFP un haut gradé des services de sécurité, qui a été témoin de leur arrivée. Ces miliciens ont rencontré une forte résistance des Comités populaires, force paramilitaire qui tentait en fin d'après-midi de les déloger de cet ensemble de bâtiments nichés au sommet d'une colline qui descend abruptement vers la mer et à laquelle on ne peut accéder que par une route tortueuse. Les combats ont fait au moins 44 morts: 20 Houthis selon une source militaire, de même que 18 civils et six membres des Comités populaires, d'après une source médicale. En début de soirée, un responsable du ministère de la Défense a confirmé la chute du palais, précisant qu'il était désormais contrôlé par "des forces spéciales de la Garde républicaine, fidèles à Ali Abdallah Saleh", l'ancien président qui a cédé le pouvoir en 2012 après un an de révolte populaire. Ce développement significatif est intervenu au huitième jour de la campagne aérienne d'une coalition arabe dirigée par Ryad qui a juré de défaire les rebelles chiites Houthis qui contrôlent déjà la capitale Sanaa et plusieurs régions du Yémen. Face à l'avancée des rebelles, le président Abd Rabbo Mansour Hadi a quitté Aden le 26 mars pour l'Arabie saoudite, le jour même où ce pays déclenchait ses raids. A Ryad, le général Ahmed Assiri, porte-parole de la coalition, a déclaré jeudi soir à la presse que la situation dans cette ville était "stable". "Les milices Houthis ne contrôlent aucun bâtiment gouvernemental à Aden", a-t-il dit, sans cependant évoquer spécifiquement le palais présidentiel. - Dommages collatéraux - Le palais avait subi deux raids aériens en mars, attribués aux Houthis, alors que le président Hadi y résidait encore. En dépit des affirmations de la coalition sur un strict blocus maritime, des militaires fidèles de M. Saleh et alliés aux Houthis, ont effectué un petit débarquement de renforts à Aden jeudi, a déclaré à l'AFP un conseiller saoudien qui a refusé d'être identifié. Selon un diplomate occidental à Ryad, les rebelles "maintiennent la pression sur Aden, qui est le point faible dans la stratégie saoudienne" car les forces pro-Hadi sont selon lui désorganisées. Avec cette opération de la coalition, l'Arabie saoudite sunnite a dit vouloir stopper "l'influence" de l'Iran chiite auquel sont liés les Houthis. Un haut responsable militaire américain a indiqué jeudi, sous couvert de l'anonymat, que les Etats-Unis sont prêts à ravitailler en vol les avions de la coalition, mais qu'ils ne fournissent pas d'informations permettant de cibler les raids. En dépit de nombreuses frappes qui ont permis de dégrader ou de détruire une partie des installations de ses ennemis, la coalition commence à faire face à des critiques en raison des nombreux morts et blessés civils provoqués par les raids. - Al-Qaïda libère des détenus -

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire