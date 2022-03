Sorties cinéma de la semaine du mercredi 9 Février

Voici pour vous ma sélection des sorties cinéma de la semaine en 3 films:

TRON L'HERITAGE

On commence avec Tron: l'héritage, le film que tous les geeks attendaient sort enfin au cinéma après que la date de sortie ait été plusieurs fois repoussée.

C’est ici la suite du 1er film sorti en 1982. Sam Flynn a 27 ans et cherche son père mystérieusement disparu quand il était enfant. Il trouve finalement la cause de la disparition et se fait lui aussi aspirer dans le monde virtuel où son père est enfermé. Ensemble ils vont tout faire pour sortir de ce jeu mortel.

Voici la bande-annonce:

Vidéo 1 en bas de l'article



BLACK SWAN

Aujourd'hui aussi sort un film encensé par la critique, c'est Black Swan avec Natalie Portman et Vincent Cassel. L'actrice a remporté le golden globes de la meilleure actrice pour son interprétation. C'est sur ce tournage aussi qu'elle a rencontré son désormais fiancé français Benjamin Millepied. Elle attend aussi un enfant de lui.

Dans le film, On suit l'histoire d'une danseuse prête à tout pour décrocher le rôle titre du « lac des cygnes ». Mais face à elle une nouvelle recrue redoutable pourrait lui barrer la route. Regardez cet entretien entre le chorégraphe et sa danseuse:

Vidéo 2 en bas de l'article



ANIMAUX ET COMPAGNIE

On termine avec un film d'animation en 3D. Il s'appelle « Animaux et compagnie ». La terre se meurt à cause des humains. Il ne reste plus qu'un paradis sur Terre pour les animaux, en Afrique. Et pourtant ça pourrait ne pas durer. Alors un père suricate va décider de sauver cette terre pour la survie de tous les animaux mais aussi pour prouver à son fils qu'il n’est pas un bon à rien. Voici la bande annonce:

Vidéo 3 en bas de l'article