Paris (AFP). Radio France : PDG et syndicats en appellent au gouvernement

Le PDG de Radio France Mathieu Gallet, qui a catégoriquement exclu de démissionner, ainsi que les syndicats ont demandé le soutien du gouvernement jeudi pour sortir de la crise, à la veille d'un 16e jour de grève, cette fois avec les journalistes. "Je ne démissionnerai pas, j'irai jusqu'au bout", a affirmé jeudi Mathieu Gallet sur iTELE. "J'ai été nommé il y a un peu plus d'un an par le CSA, à l'unanimité. Et seul le CSA peut me retirer mon mandat. () Le CSA m'a renouvelé sa confiance la semaine dernière", a-t-il lancé. "Il n'y a pas un sujet Mathieu Gallet, il y a un problème Radio France". Il a aussi estimé être victime d'une "cabale organisée" et faire les frais d'une "sorte de réseau de l'ombre administratif, politique" après la publication par Le Canard enchaîné d'informations sur ses dépenses lorsqu'il présidait l'INA. Jeudi matin, convoqué par la ministre de la Culture Fleur Pellerin pour la seconde fois en dix jours, il lui a demandé une aide financière d'urgence en présentant un plan stratégique qui propose plusieurs axes d'économies, a-t-il expliqué sur France Inter et iTele. Il envisage un plan de départs volontaires de 200 à 300 salariés seniors, l'arrivée sur les ondes d'un "autre type d'annonceurs" publicitaires, des "économies sur les frais de diffusion" -- allusion à une possible suppression des ondes courtes et moyennes -- et le renoncement à l'un des deux orchestres de Radio France. "L?État devrait rapidement arbitrer sur le projet que j?ai présenté et témoigner son soutien à Radio France et à la transformation que nous allons porter ensemble", a affirmé jeudi Mathieu Gallet dans un courrier aux salariés. "C'est une base de travail, enfin stabilisée, avec pour la première fois l'expression des préférences de la direction sur les pistes envisagées pour revenir à l'équilibre, sur laquelle la ministre se prononcera sur les prochains jours", a-t-on indiqué dans l'entourage de la ministre. La tension entre Fleur Pellerin et Mathieu Gallet semblait être un peu retombée après leur entrevue : elle s'est "très bien" passée, a dit la ministre à l'AFP. Mathieu Gallet présentera son plan aux salariés lors d'un comité central d'entreprise (CCE) extraordinaire prévu mercredi à 11H00, juste après une audition devant la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Face au personnel de l'entreprise jeudi, le PDG a en revanche écarté l'hypothèse d'une fusion des rédactions de France Inter, France Info et France Culture, proposée cette semaine par la Cour des comptes. "Il faut que la grève cesse", a-t-il martelé, espérant que le mouvement, qui coûte au groupe "un million d'euros par semaine" prendra fin "dans les prochains jours avec les décisions que prendra l?Etat". - 'Les auditeurs se lamentent' - L'intersyndicale a rencontré à la mi-journée les députés PS Michel Françaix et Patrick Bloche. "Nous recevons des messages d'auditeurs et auditrices qui se lamentent", a déclaré M. Bloche. "Nous partageons un certain nombre des préoccupations des syndicats et espérons une sortie de crise par le haut", a ajouté cet élu de Paris, évoquant notamment la maîtrise des coûts du chantier de la Maison de la radio. Les syndicalistes étaient plus pessimistes après leur rencontre avec deux conseillers de Manuel Valls jeudi. "On a demandé une médiation. On ne voulait pas sortir de cette réunion sans engagement de l?État. On n?a rien eu", a regretté Jean-Paul Quennesson, délégué Sud. "La balle est maintenant dans le camp du Premier ministre et de la ministre de la Culture", a-t-il ajouté. "Il y a un problème de financement de l?audiovisuel public. Il va falloir que les tutelles nous donnent des assurances", a renchéri Philippe Ballet, délégué UNSA . Vendredi, ce sont les journalistes, jusqu'ici majoritairement non grévistes, qui sont appelés à faire grève 24 heures, également au nom de l'emploi. "On n'arrive pas à négocier. Mathieu Gallet s'adresse directement aux ministères (). On est en colère, tristes, désemparés mais unis, c'est important", a dit Pierrick Charles, ingénieur du son, à Radio France depuis 20 ans.

