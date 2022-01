Début 2015, l'aéroport de Caen poursuit sur sa bonne lancée

+ 17% de passagers à fin mars, soit 23 500 passagers de plus que lors du premier trimestre 2014. Les chiffres sont réjouissants, pour la chambre de commerce de Caen, qui a en charge l'exploitation de l'équipement.

Les liaisons vers Lyon affichent 11% d'augmentation par rapport à 2014. "C'est une ligne plébiscitée par les clientèles affaires et loisirs qui profitent des atouts de cette ligne : se connecter au hub de Lyon et avoir plus de 40 correspondances par jour vers Nice, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rome, Venise…", en profite pour rappeler la CCI.