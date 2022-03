Le nouveau clip de la bomba Shakira

La vidéo du titre "Sale El Sol", extrait de l'album éponyme de Shakira, est disponible sur Internet, révèle le site Facebook de la chanteuse ce mercredi 9 février. Les fans de la "Bomba latina" la verront dans un univers plus intimiste que ces précédents clips "Loca" ou encore "Waka Waka".

Shakira donnera un deuxième concert au Palais Omnisport de Bercy à Paris (12ème arrondissement) lundi 13 juin dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée The Sun Comes Out. La billeterie ouvrira le 9 février dès 10h. Les places s'échangeront entre 50,80 et 69,50 euros. Ultérieurement annoncée, la date de 14 juin affiche complet.

Site : http://www.shakira.com/