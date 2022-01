Ces 3 filles ne s'ennuient jamais dans les bouchons !

Elles avaient déjà frappé un grand coup en postant une vidéo de leurs exploits vocaux sur le hit "Bohemian Rapsody" de Queen transofrmé, pour l'occasion, en "Bohemian Carsody" car à chaque fois, elles chantent dans leur voiture en plein embouteillage.Cette performance avait séduit plus de 18 millions d'internautes.

Ce mercredi 2 avril, Shae-Lee, Lana et Madison continuent de nous faire traverser les années en reprenant des titres cultes, de Cyndi Lauper en passant par The Beatles, Eminem, Beyoncé ou encore Snoop Dog et Miley Cyrus, il y en a pour tous les goûts et générations.