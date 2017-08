1 000 ans de Normandie : une plongée au coeur de l'histoire de la région à découvrir à Caen

Les Caennais ont jusqu'au dimanche 17 septembre 2017 pour découvrir aux archives départementales du Calvados cette exposition exceptionnelle organisée par les cinq départements normands.

Pour célébrer les 1 000 ans de la Normandie, les archives départementales de l'Orne, du Calvados, de l'Eure, de Seine-Maritime et de la Manche ont collaboré pour la création d'une exposition exceptionnelle. Et pour l'occasion, les cinq institutions ont puisé dans les quelque 200 kilomètres linéaires de documents qu'elles possèdent pour révéler de véritables petits trésors à découvrir à Caen (Calvados) jusqu'au dimanche 17 septembre 2017.

Des documents inédits

Parmi eux, les visiteurs pourront ainsi consulter la copie de la Chartes aux Normands du 23 juin 1315 - l'exemplaire le plus ancien connu à ce jour - ou encore admirer l'un des tout premiers sceaux à l'effigie des deux léopards, devenus ensuite les emblèmes de la Normandie...

Des documents précieux qui offrent un petit voyage dans le temps en retraçant les événements au coeur de la création de l'identité normande, mêlant aussi bien les archives de la Société métallurgique de Normandie, les actes fondateurs de l'Université de Caen, une donation de l'Abbaye-aux-Hommes signée par Guillaume le Conquérant lui-même ou encore des documents des renseignements généraux sur les bombardements de juin 1944.

Et pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, les organisateurs ont mis au point un livre présentant les plus belles pièces de l'exposition et retraçant ainsi un panorama complet de l'histoire de la région.

Pratique. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Archives départementales, 61 route de Lion-sur-Mer, Caen.

