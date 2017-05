Muséoseine : Quoi de neuf en archéologie?

Muséoseine, le musée de la Seine Normande à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) accueille une nouvelle exposition consacrée à l'histoire de la vallée de la Seine, de l'âge du fer à la période gallo-romaine, mettant l'accent sur la naissance des villes, des axes routiers et l'aménagement du fleuve : à découvrir jusqu'au 28 octobre 2017.

Muséoseine, le musée de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) a pris contact avec différents chercheurs pour former un comité scientifique afin de mener à bien son nouveau projet. Célia Basset doctorante de l'université de Paris I et vice-présidente du Groupe archéologique du Val de Seine (GAVS) fait partie de ce comité. Elle participe régulièrement à des fouilles en Normandie et nous explique l'intérêt de cette exposition:

Qu'est ce que le GAVS qui est associé à ce projet?

"C'est une association qui vise à promouvoir les recherches archéologiques dans les boucles de la Seine Normande. Elle permet de faciliter les fouilles archéologiques en assurant un soutien matériel, scientifique, administratif et technique, valorise ces découvertes par la médiation culturelle et met en oeuvre des expérimentations pour retrouver l'usage des techniques anciennes"

Quel est l'objectif de cette exposition?

"Cette exposition s'organise en trois volets et présente les nouvelles données issues des fouilles archéologiques relatives à la période allant de l'âge du fer à l'antiquité. On découvre la naissance d'agglomérations et l'émergence de villes nouvelles comme Lillebonne et Rouen, jadis appelées Juliobona et Rotomagus, la structuration d'un réseau routier et l'aménagement des voies navigables ainsi que le développement agricole.

On retrouve des traces tangibles du réseau routier dès le Ie siècle av JC avec notamment la chaussée Jules César qui relie Paris à Harfleur. L'exposition montre aussi les installations portuaires antiques comme celles du port d'Aizier, une halte aménagée sur le fleuve pour débarquer les marchandises."

Quel type d'objets sont présentés?

"Grâce à la présentation d'authentiques artefacts trouvés sur des sites archéologiques au cours des fouilles, nous évoquons la vie quotidienne de l'époque. Ces documents archéologiques sont rarement exposés et généralement conservés dans des réserves. Urnes cinéraires, parures, outils: ils évoquent la vie quotidienne. Nous n'avons pas forcément souhaité mettre en avant les beaux objets mais nous voulions plutôt montrer le mobilier que nous trouvons le plus souvent sur ces sites.

L'exposition est également complétée par des photos aériennes qui nous renseignent sur les techniques modernes utilisées par l'archéologie comme le Lidar, un faisceau laser qui permet de révéler la présence de sites archéologiques dissimulés sous la végétation. De nombreuses photographies témoignent également de l'avancée des fouilles actuelles. De plus, quelques facsimilés comme une petite meule à grain ou des pièces de monnaies peuvent être manipulés par le public."

Quelles sont les fouilles les plus remarquables évoquées?

"L'exposition met en avant les fouilles de l'oppidum d'Orival et de la villa du Grésil située sur la même commune. La villa est une découverte majeure. La présence de cet établissement agricole n'était pas connue avant les fouilles. Celles-ci ont permis de mettre en évidence la partie résidentielle de la villa. L'oppidum, qui date de la fin de la période gauloise et du début de l'antiquité, est un site connu mais qui n'avait encore jamais été fouillé.

Cette campagne de fouille a permis de préciser la période et les modalités d'occupation de cette ville. Ces exemples permettent de retracer l'évolution de l'habitat le long du fleuve, les différents types d'habitat et leur complémentarité. En marge de cette exposition, des visites de quatre sites archéologiques sont organisées au départ du musée."

Pratique. Jusqu'au 29 octobre. Muséoseine à Caudebec-en-caux. Tarifs 2 à 5€. Tél. 02 35 95 90 13

