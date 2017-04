Orne : pour payer sa dette de drogue, il braque une supérette

Jeudi 20 avril 2017 vers 17h30, la supérette de Saint Denis sur Sarthon, près d'Alençon (Orne) avait été braquée par un homme le visage masqué dans une écharpe, armé d'un couteau. Le tribunal correctionnel d'Alençon a condamné ce multirécidiviste à deux ans de prison ferme auxquels s'ajoute la révocation de deux sursis.

Quarante mois de prison ferme avec mandat de dépôt. C'est la peine que va devoir purger un homme, multirécidiviste, âgé de 31 ans.

Jeudi 20 avril 2017 en fin d'après-midi, il s'était présenté le visage masqué par un foulard, armé d'un couteau, à la supérette de Saint Denis sur Sarthon, en périphérie d'Alençon (Orne). Un butin de seulement 106 euros, pour payer la dette de drogue de sa complice, qui était préalablement venue repérer les lieux, qui conduisait la voiture dont les plaques minéralogiques avaient été maquillées.

Dette de drogue

Les deux amis, qui ne se connaissaient que depuis peu de temps, consommaient chacun de leur côté, depuis longtemps, des drogues dures. Le braquage aurait été mis au point pour payer une dette de drogue de 160 euros, selon les aveux de la complice.

Interpellés aussitôt

La commerçante, qui explique "je crois que je l'ai échappé belle ", s'est retrouvée avec le couteau de son braqueur dans le cou. Aussitôt son agresseur parti, elle a rapidement appelé les gendarmes, ce qui a permis l'interpellation du couple, quelques kilomètres plus loin, grâce au signalement de la voiture.

Peines de prison

Valentin Crousy, 31 ans, dix-neuf mentions à son casier judiciaire pour usage de stupéfiants, vols, violence, agression sexuelle, a été condamné lundi après-midi 24 avril 2017 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d'Alençon, à deux ans de prison ferme et mandat de dépôt. S'y ajoute la révocation de deux sursis, soit seize mois de prison supplémentaires, pour un total de quarante mois de prison.

Sa complice, écope de six mois de prison ferme qui pourront être aménagés, et un an avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans.

A LIRE AUSSI.

Orne : dix-huit mois de prison ferme pour un jeune braqueur