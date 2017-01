A Caen, les futurs ingénieurs imaginent la ville de demain

Lundi 16 janvier 2017, les étudiants en 3ème année à l'école publique d'ingénieurs de Caen (Calvados), présentent des projets qu'ils ont imaginé et réalisé pendant toute une semaine et qui portent sur la ville de demain.

Les étudiants en 3e année à l'ENSICAEN, l'école publique d'ingénieurs de Caen (Calvados), présentent ce lundi 16 janvier 2017, des projets qu'ils ont réalisé pendant toute une semaine (du 9 au 13 janvier 2017) au Dôme de Caen. Cette semaine, aussi appelée "semaine intensive", leur a permis de travailler en groupe sur un même thème: la ville de demain et plus particulièrement la question de la mobilité et de l'accessibilité.

Passer de la théorie à pratique

"C'est vraiment un marathon de créativité", explique Régis Clouard, enseignant en informatique à l'ENSICAEN. De 8h30 à 22h30, pendant une semaine, dix groupes de neuf étudiants de l'ENSICAEN mais également de l'université de Caen ou de l'école Brassart ont mis en commun leurs connaissances et se sont confrontés à des réalisations concrètes.

Une appli pour les personnes à mobilité réduite

Parmi ces étudiants, Antoine en 3e année d'informatique à l'ENSICAEN. Avec les membres de son groupe, ils ont mis en place une application mobile sous forme de cart,e destinée aux personnes à mobilité réduite. "Grâce à l'application, les personnes avec un handicap peuvent connaître le chemin le plus facile d'accès pour elles afin de se rendre à des événements culturels à Caen", explique le jeune homme. "Elles peuvent ainsi éviter les obstacles comme les escaliers ou même se faire aider par des personnes valides qui se sont inscrites sur l'application".

De belles idées pour imaginer le Caen de demain qui sont présentées ce lundi 16 janvier 2017 devant un jury constitué de professionnels du numérique et de l'aménagement des territoires avec, peut-être, à la clé, la réalisation grandeur nature des projets.