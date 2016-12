Notre dossier: un Noël 100 % maison

Tendance, mais aussi amusante et économique, la folie du DIY ("Do it yourself" en anglais, le fait maison pour les non-initiés) gagne Noël. Rencontre à Rouen (Seine-Maritime) avec trois passionnées à l'imagination débordante.

Pendant que certains courent les boutiques pour trouver le cadeau parfait ou les dernières décos qui égailleront la table du réveillon, d'autres ont trouvé l'alternative : le DIY – Do it yourself. "Ce qui est chouette dans le fait maison, c'est que l'on peut créer selon ses envies, témoigne Mathilde Milot, animatrice d'ateliers pour enfants et adepte des loisirs créatifs. On peut prendre un modèle et y ajouter ses ingrédients à soi."

Marie Panou, blogueuse DIY, met elle aussi en avant "le côté unique, cela permet d'avoir autre chose, de ne pas avoir la même déco que tout le monde". Et pour Sandrine Thiessé, scrappeuse et elle aussi animatrice d'ateliers au SCOP 276, "on est toujours content quand les invités découvrent notre décoration. Surtout que l'on a pu personnaliser à volonté. Cette reconnaissance par les autres est très valorisante".

Créer avec trois fois rien

Pas besoin d'être un génie de l'art plastique pour s'y mettre assurent les trois bricoleuses. Elles expliquent que l'on peut commencer en customisant un bougeoir, en créant des petites enveloppes souvenirs en papier ou en personnalisant un vieux cadre.

"Avec un ciseau, de la colle, de vieux journaux ou du papier cadeau, on peut déjà créer plein de choses, assure Mathilde. Même avec un rouleau de PQ, on peut par exemple créer de petites boites surprises et y cacher un chocolat ou un petit mot". Devant elle trône d'ailleurs une couronne de l'Avent en papier récup, agrémentée de petits boutons et de bolduc. Sandrine en a elle créée une à base de cotons démaquillant.

Ne pas mettre la barre trop haut

Un conseil de pro toutefois : ne pas mettre la barre trop haute au début. "Pour le tricot par exemple, c'est sûr qu'on ne va pas faire un pull directement, il vaut mieux commencer avec un pompon ou une écharpe", sourit Mathilde. Marie l'assure "je ne suis pas du tout bricoleuse, je ne sais pas monter un meuble Ikea ! Mais avoir l'idée de mettre une belle citation dans un joli cadre, c'est à la portée de tout le monde".

"Il ne faut pas avoir en tête de reproduite quelque chose à l'identique, prévient Sandrine. Mieux vaut commencer en piochant à droite à gauche dans ce que l'on a à la maison pour s'entrainer, et surtout se faire plaisir".

Faire marcher l'imagination

Et si vos fonds de tiroirs ne vous inspirent pas, Pinterest est LA référence du DIY. "De façon plus large, il existe une source inépuisable de comptes créatifs sur Facebook, Instagram ou différents blogs comme A Little Market", détaille Sandrine.

Marie a justement lancé le sien à ses débuts dans le DIY. "J'ai commencé par publier mes créations de bijoux mais je n'en faisais pas tous les jours. Un jour, en customisant une paire de basket avec des feutres, j'ai commencé à faire des tutos hyper simples pour faire soi-même."

De quoi trouver de nouvelles idées pour la déco ou même pour les cadeaux. "Recevoir un cadeau fait main est toujours émouvant, on sait que la personne a passé du temps", assure Marie. Et si vous avez peur de vous rater et de voir le visage de votre nièce se décomposer en découvrant les habits que vous avez cousus pour sa poupée, Mathilde conseille le DIY version pro. "Dans les boutiques de créateurs ou sur le marché de Noël, on trouve pleins d'idées, suggère-t-elle. Au delà du produit, on achète dans ce cas le talent."

Un loisir qui n'a pas de prix

Sandrine assure que le DIY "permet de diviser par deux ou trois les prix. Mais surtout, le plaisir de faire soi-même n'a pas de prix." Un dernier conseil ? "Emballer simplement les cadeaux en y apportant une touche personnelle. Aujourd'hui, on a besoin de ces petites futilités qui font toujours plaisir", rappelle Mathilde.