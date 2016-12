La société Saje prod diffuse des films d'inspiration chrétienne

Le 18 décembre 2016 à 09:00 Par : Jean-Luc Lefrançois

Hubert de Torcy est surnommé l'homme orchestre. Rédacteur en chef du mensuel l'1visible, il est aussi directeur de la société SAJE Prod qui distribue et produit des films d'inspiration chrétienne. Invité de tendance confidences, dimanche 18 décembre 2016, il relate son parcours et sa passion pour le Septième Art et le Christianisme.