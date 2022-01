A Caen, les labos s'ouvrent à d'apprentis chercheurs

A raison d'une fois par mois environ, ils se rendent à l'unité mixte de recherche de Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques (BOREA). « Sur la base de volontariat et sur leur temps libre, le mercredi après-midi », explique Morgane Le Bras, maître de conférence à Paris et présidente de L'Arbre des Connaissances. « Il y a une certaine maturité de leur part à s'engager », poursuit Sylvie Poulien, maître de conférence à l'université de Caen.

« Replacer les sciences dans la culture générale »

Depuis le mois de novembre, Clément et Paul étudient les aspects génomiques de l'huître. « En broyant des naissains, pour récupérer leur ADN », explique le premier. « J'ai franchement découvert ce que c'était en venant ici. Et ça ne me déplaît pas ! », poursuit le second. De quoi susciter des vocations ? « Ça n'est pas le but », souligne Morgane Le Bras. « Notre volonté, c'est de replacer les sciences dans la culture générale ». Le dispositif permet aussi aux chercheurs de s'enrichir. « Les questions naïves ou spontanées nous renvoient à nos propres pratiques », note Sylvie Poulien.

Actuellement, cinq établissements de l'agglomération caennaise participent au dispositif (Marcel Pagnol, Guillaume de Normandie, Varignon, Jean Rostand et Salvador Allende). A termine, celui-ci pourrait « petit à petit », précise Françoise Guitard, déléguée académique, être étendu.