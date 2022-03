Un extrait de quelques secondes d'un titre présenté comme le prochain single de Lady Gaga fait le buzz sur le net.

Ces quelques secondes de musique sont arrivées en début de semaine sur la toile.



S'agit-il vraiment d'un premier extrait du futur album « Born This Way » de Lady Gaga ?



Nous le saurons vendredi car la pop-star a prévu de dévoiler son nouveau single en live pendant l'édition 2011 des Grammy Awards.



Si l'on en croit les professionnels de la musique qui connaissent la chanteuse sur le bout des doigts, l'extrait en question n'aurait rien a voir avec ce que nous entendrons vendredi.



L'album « Born this way » dont cet extrait est sensé être tiré, devrait sortir le 23 mai en France.



Et vous ? Quel est votre point de vue ? Réagissez sur cette page.





