C'était un canton promis à la droite, le premier binôme de gauche n'étant arrivé qu'en quatrième position au premier tour. Et les prévisions n'ont pas été démenties puisque le binôme union de la droite composé de Denis Merville et de Sophie Allais remporte le canton avec 65,33% des suffrages exprimés loin devant le Front National de Cédric Le Moal et Valérie Thibaut (34,65%). Le FN qui a tout de même gagné 7 points entre les deux tours.