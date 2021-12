Handball: Toulouse et Nantes en finale du Final Four

La première demi-finale entre Toulouse et Dunkerque démarre sur les chapeaux de roues et rapidement les Toulousains prennent de l’avance dans la partie notamment grâce à un Jérôme Fernandez très en vue dans cette première rencontre.

Malheureusement pour les Toulousains un choc entre les deux coéquipiers Pierrick Chelle et Jérome Fernandez provoque la blessure au genou pour les deux joueurs à quelques minutes de la fin de la rencontre.

Dans la deuxième demi finale, le match est plus serré et finalement les Nantais parviennent a prendre quelques buts d’avance en deuxième mi-temps. Malgré un retour des Rennais dans les dernières minutes, le HBC Nantes conserve l’avantage et se qualifie pour la finale. A noter également la blessure du gardien de Cesson-Rennes Mickael Robin, rupture des ligaments croisés du genou.

« Il fallait beaucoup de rythme et d’intensité pour battre cette équipe de Dunkerque qui est très forte en ce moment et on a montré qu’on pouvait être tres solide et on a répondu présent tactiquement » Valentin Porte

Il y aura donc une finale entre Toulouse, qui lutte pour se maintenir en championnat et qui devra se passer de deux pièces maitresses et le HBC Nantes aujourd’hui à 16h30.