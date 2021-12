Berlin (AFP). Crash A320: des médicaments pour troubles psychiques trouvés chez le copilote

La police allemande a découvert "un grand nombre de médicaments" destinés au traitement de troubles psychiques au domicile d'Andreas Lubitz, le copilote soupçonné d'avoir provoqué délibérément le crash de l'Airbus A320 de Germanwings, affirme samedi le journal Welt am Sonntag. Lors de leur perquisition menée à l'appartement du jeune homme à Düsseldorf (ouest), les enquêteurs auraient mis la main sur "un grand nombre de médicaments pour le traitement de maladies psychiques", rapporte l'édition dominicale du quotidien allemand Die Welt. Interrogés par l?AFP, des enquêteurs français et allemands n?ont souhaité ni confirmer, ni démentir cette information. Le jeune homme aurait également été pris en charge par "plusieurs neurologues et psychiatres", poursuit le journal, citant un "enquêteur de haut rang". Il aurait souffert d'un stress important et était gravement dépressif, selon des documents personnels exploités par les enquêteurs. Il n'y a en revanche aucun élément indiquant que ce jeune homme de 27 ans ait été dépendant à des drogues ou à l'alcool. Aucun stupéfiant n'a été retrouvé. Par ailleurs, la police serait en train d'interroger "en ce moment" même les amis, collègues et connaissances du copilote, écrit encore le Welt am Sonntag. Andreas Lubitz bénéficiait d'un arrêt maladie le jour du vol, selon une attestation d'un médecin retrouvée à son domicile de Düsseldorf, a révélé vendredi la justice allemande. Selon les informations livrées par la première boite noire retrouvée sur les lieux du crash, Andreas Lubitz était seul aux commandes au moment du drame, profitant du fait que le commandant de bord soit parti aux toilettes pour s'enfermer dans le cockpit. Il est soupçonné d'avoir volontairement fait chuter mardi l'Airbus A320 de Germanwings dans les Alpes françaises entraînant la mort de 149 personnes en plus de la sienne.

