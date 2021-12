Sanaa (AFP). L'Arabie saoudite bombarde les rebelles au Yémen, s'en prend à l'Iran

Les raids de la coalition arabe menée par Ryad se sont étendus vendredi contre les positions rebelles chiites au Yémen, l'Arabie saoudite affirmant vouloir faire face à une "agression" iranienne. Les rebelles Houthis ont pris depuis septembre plusieurs régions du Yémen, dont la capitale Sanaa, et avançaient ces derniers jours vers Aden, menaçant directement le président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui s'était réfugié dans cette grande ville du sud après avoir fui Sanaa (nord). Les Etats-Unis et d'autres pays occidentaux ainsi que la plupart des pays arabes ont serré les rangs derrière l'Arabie saoudite et réaffirmé leur soutien à M. Hadi, arrivé jeudi à Ryad puis vendredi en Egypte pour le sommet arabe qui s'ouvre samedi à Charm el-Cheikh. L'Unesco a appelé les parties au conflit à éviter de prendre pour cible le patrimoine culturel "inestimable" du Yémen, ancienne Arabia Felix (Arabie heureuse), qui regorge de trésors architecturaux, dont trois sites figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Avant l'aube vendredi, des raids de la coalition arabe ont visé des positions de la rébellion dans la région d'Arhab, au nord de Sanaa, tuant 12 civils, selon des responsables du ministère de la Santé contrôlé par les Houthis. Depuis le début jeudi de l'opération "Tempête décisive", 39 civils ont péri dans les frappes, selon ces responsables. Ce bilan n'a pu être confirmé de source indépendante. Trois autres frappes ont touché vendredi matin le complexe présidentiel, aux mains des rebelles au sud de Sanaa, ont indiqué des témoins. Des avions ont aussi bombardé une base militaire contrôlée par les Houthis dans la province d'Amrane, au nord de la capitale, ainsi que des dépôts d'armes dans le fief des rebelles à Saada (nord), selon des résidents. - 'Une nuit d'horreur' - A Sanaa, la population a peur. "Nous avons passé une nuit d'horreur et d'hystérie", raconte Mohammed al-Jabahi, 32 ans, en rapportant les survols incessants et les tirs de DCA. Jeudi soir, les raids aériens avaient visé une base à l'entrée ouest de la capitale, ont indiqué des témoins. Un porte-parole de la coalition --qui comprend notamment cinq pays du Golfe-- avait affirmé jeudi que les frappes se prolongeraient jusqu'à ce que les "objectifs" soient atteints, écartant une offensive terrestre dans l'immédiat. Sur le terrain, les rebelles chiites se heurtent également aux tribus sunnites dans leur progression vers le sud. Au moins 21 Houthis ont été tués vendredi quand leurs véhicules ont été pris sous un feu nourri à Al-Waht, zone tribale à 15 km au nord d'Aden, selon un responsable local. A Aden, les rebelles chiites étaient engagés vendredi dans des accrochages avec des membres de "Comités populaires" anti-Houthis, selon des sources concordantes. Et au moins huit personnes ont été tuées dans des affrontements dans l'enceinte de l'aéroport d'Aden. Selon des témoins, des hommes armés font la loi dans plusieurs quartiers d'Aden: ils coupent les routes avec des blocs de pierres et des troncs d'arbres. Les commerces sont restés fermés vendredi, a rapporté un correspondant de l'AFP. A Aden, la situation est chaotique. Des unités de l'armée ont abandonné leurs campements, laissant parfois des stocks d'armes à la merci de pilleurs, ont indiqué des habitants. Ainsi, des dizaines de jeunes se sont servis dans un dépôt d'armes et de munitions dans une caserne désertée du quartier de Khor Maksar, selon une source de sécurité. - L'Iran veut 'dominer la région' -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire