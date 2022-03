Un nouvel album prévu pour U2

Le dernier album du groupe irlandais avait été publié en 2009 sous le titre "No line on the horizon" et avait comme d'habitude remporté un large succès.

Les membres du groupe U2 sont depuis quelques semaines en studio où ils enregistrent leur troisième album studio qui s'appelera probablement "Songs of Ascent". La date de sortie semble avoir été fixée au 27 mai prochain selon une plate forme de vente internet allemande.

Dans cet album, des compositions pop comme U2 a l'habitude de produire mais aussi des collaborations surprenantes. On parle d'un titre avec le DJ-producteur français David Guetta qui compte à son actif de nombreuses collaborations avec des artistes internationaux comme Rihanna ou Les Black Eyed Peas.