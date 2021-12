Paris (AFP). Amicaux: l'Allemagne ouvre le bal contre l'Australie

Les champions du monde allemands donneront mercredi face à l'Australie le coup d'envoi d'une semaine de matches amicaux, qui viennent s'intercaler autour des rencontres éliminatoires pour l'Euro-2016 de vendredi à mardi. Avant ce match contre l'Australie, et surtout avant un match qualificatif pour l'Euro dimanche en Géorgie, le sélectionneur allemand Joachim Löw a souligné l'importance de débuter l'année par des victoires. "C'est important de gagner nos prochains matches car on aura un automne très chaud contre l'Eire, l'Ecosse et la Pologne", a-t-il dit. Jeudi, c'est l'affiche de gala entre la France et le Brésil qui retiendra l'attention. Les Bleus affronteront ensuite le Danemark dimanche à Saint-Etienne. La journée la plus chargée est prévue mardi prochain, avec quelques très belles affiches comme Italie-Angleterre ou Pays-Bas/Espagne, deux matches qui avaient été parmi les plus beaux du Mondial au Brésil l'été dernier. Le programme: . mercredi 25 mars Danemark - USA Allemagne - Australie . jeudi 26 mars Oman - Côte d'Ivoire Nigeria - Bolivie Qatar - Algérie France - Brésil . vendredi 27 mars Japon - Tunisie Salvador - Argentine . samedi 28 mars Maroc - Uruguay

