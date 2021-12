Cologne (Allemagne) (AFP). Crash A320 : 67 Allemands à bord selon les premières informations

L'avion de Germanwings qui s'est écrasé mardi matin en France, faisant 150 morts, transportait vraisemblablement 67 Allemands, selon les premières informations disponibles, a déclaré un dirigeant de la compagnie. Ce chiffre est encore susceptible de changer, a précisé ce dirigeant, Thomas Winkelmann. Il n'était pas en mesure de fournir de détails sur les nationalités des autres occupants de l'avion, mais "nous allons clarifier cela le plus rapidement possible", a-t-il promis, lors d'une conférence de presse à Cologne, siège de cette filiale low-cost de Lufthansa. Il a expliqué que les réservations ne faisaient figurer que les noms et les dates de naissance, et que les passeports n'avaient pas été contrôlés à Madrid étant donné qu'il s'agissait d'un vol à l'intérieur de l'espace Schengen. Selon le maire de la ville espagnole qui les avait accueillis, 16 adolescents allemands en échange scolaire devaient être à bord de l'avion. La vice-présidente espagnole Soraya Saenz de Santamaria avait indiqué précédemment aux médias espagnols que "45 passagers portaient des noms de famille espagnols". Parmi les 144 passagers que transportait l'avion, qui reliait Barcelone en Espagne à Düsseldorf en Allemagne, se trouvaient deux bébés, a-t-il précisé. Six membres d'équipage - deux dans le cockpit et quatre en cabine - étaient également à bord.

