Paris (AFP). Ligue 1: Marseille et Monaco se joignent à la course au titre

Avec les victoires de Marseille contre Lens et de Monaco à Reims dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1, tout est en place pour un sprint final passionnant entre ces deux équipes, Lyon et le Paris SG, leader à la fin d'une journée pour la première fois de la saison. . Marseille au rendez-vous On n'attendait plus qu'eux et les Marseillais n'ont pas déçu. En écrasant Lens 4-0 en clôture de cette 30e journée, les Provençaux ont scellé un incroyable resserrement des positions en tête de classement, où le suspens va être superbe pendant les huit dernières journées. C'est une première cette saison, Paris est donc leader après son succès vendredi contre Lorient (3-1, triplé d'Ibrahimovic) couplé à l'étonnant revers de Lyon à domicile contre Nice (2-1) samedi. Mais Paris n'a qu'un point d'avance sur l'OL et deux sur l'OM. Et si Monaco semble un peu décroché avec quatre points de retard sur Marseille, il faut rappeler que les Monégasques ont un match en retard, à disputer le 7 avril contre Montpellier. Et le 5 avril, après la trêve internationale, il y aura au stade Vélodrome un brûlant sommet OM-PSG ! Dimanche au Stade de France, face à des Lensois valeureux mais loin au classement (19e), c'est Batshuayi qui a débloqué les choses après la pause, alors qu'il venait d'entrer. Le Belge est un spécialiste des buts ultra-rapides: après 38 secondes de jeu contre Lens, 55 secondes après son entrée contre Saint-Etienne et 96 secondes après le début du match contre Toulouse, où il était titulaire. Le deuxième but est signé Romao qui avait bien suivi un coup franc de Payet, remarquable tout le match, renvoyé par le poteau. C'est ensuite Ayew qui a inscrit le but du 3-0 puis Batshuayi s'est offert un doublé (4-0). . Et si Monaco "Nous avons montré que nous savions proposer un football offensif". L'entraîneur monégasque Leonardo Jardim en avait peut-être assez d'entendre parler du jeu défensif de son équipe car depuis trois matches, les choses ont complètement changé. Lors de ces trois rencontres, toutes remportées, le club du Rocher s'est lâché avec neuf buts inscrits, dont encore trois à Reims (3-1) dimanche. L'extérieur du pied de Moutinho sur le premier but signé Fabinho, le lob parfait de Martial pour le 2-0: Monaco montre en plus de très belles choses. Quatre victoires et un nul lors des cinq derniers matches de Ligue 1: l'ASM tourne à un rythme de champion. Monaco n'est donc plus si loin de la tête de classe et, surtout, le club de la Principauté met clairement la pression sur Lyon et Marseille pour une place en Ligue des Champions. Reims, qui a aussi marqué un but superbe grâce à Diego, reste de son côté 15e et va encore trembler. . Les Verts s'accrochent Devant, ça va très vite, mais Saint-Etienne parvient à tenir le rythme. En battant Lille 2-0 grâce à un doublé de l'Ivoirien Gradel, les Verts conservent leur 5e place, à une longueur de Monaco. Surtout, leur position est confortable, avec quatre points d'avance sur Bordeaux (6e), battu 2-1 samedi à Toulouse où Dominique Arribagé a réussi ses débuts. "C'est une belle opération comptable avec les résultats de samedi qui nous ont été favorables. Nous sommes sur une dynamique. Nous marquons des buts, nous n'en prenons pas et nous concédons peu de situations. Il faut en profiter après des périodes difficiles", a résumé l'entraîneur stéphanois Christophe Galtier. A Geoffroy-Guichard, le match s'est décanté peu avant l'heure de jeu, quand le meneur de jeu lillois Ronny Lopes a été exclu pour un tacle absolument pas maîtrisé sur Tabanou. Dix minutes plus tard, à la 63e minute, les joueurs de Christophe Galtier prenaient l'avantage grâce à Gradel, qui était à la conclusion d'un joli mouvement collectif.

