Hockey sur glace : Les Drakkars se relancent complètement

Les Drakkars ont bouleversé la donne en bas de classement de Ligue Magnus en remportant – avec la manière – leurs deux derniers matchs de championnat, vendredi 28 janvier face à Chamonix aux tirs au but et mardi 1er février contre Grenoble après prolongation (4-3). « Cette équipe a une capacité de réaction incroyable, s'est félicité son entraîneur Bertrand Pousse après la victoire sur Grenoble. Il y a énormément de coeur et d'envie dans ce groupe. »

Maintien en vu

Il a fallu développer ces qualités devant Grenoble, qui a réussi à mener 3-1 alors que la domination était franchement caennaise. À force de volonté, Caen est revenu dans la partie et a profité d'une supériorité numérique pour inscrire le but en or durant la quatrième prolongation qu'il disputait en... quatre matchs. Le HC Caen n'est maintenant qu'à deux points de la douzième place et donc d'un maintien assuré parmi l'élite. Pour conserver ou réduire l'écart, il va devoir décrocher une première victoire à l'extérieur, samedi 5 février à Épinal.