Les guides-conférenciers en colère dans les rues de Rouen

Les guides-conférenciers manifestant ce vendredi luttent contre une loi qui, selon eux, menacerait leur profession. "La carte professionnelle de guide-conférencier, qui s'obtient aujourd'hui au terme d'études supérieures spécialisées, serait remplacée par une simple inscription sur un registre déclaratif", affirment-ils. "Il n'y aurait pas contrôle", renchérit Stéphanie Gibeaux, guide-conférencière haut-normande. Et d'énumérer les compétences acquises aujourd'hui par les guides lors d'une formation pointue, "universitaire et validée par un diplôme", souligne Stéphanie Gibeaux : histoire, histoire de l'art, art et technique du guidage, pratique de plusieurs langues étrangères...

Cette attribution sans conditions de la carte professionnelle aux guides fait craindre à ces derniers une baisse du niveau des prestations offertes, et, de fil en aiguille, une dévalorisaton de l'image de la France. "La question est de savoir qui va guider les touristes et qui va leur parler de la France. Aujourd'hui, les gens sont en général très contents des visites guidées et de l'accueil touristique. Si on accepte n'importe qui..."

La saison touristique, elle, a commencé. Au même moment, la loi est en discussion au Parlement.