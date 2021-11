Normand Serre, un projet d'excellence pour la recherche agronomique normande

Normand Serre, ce sont 600m2 de serres qui verront le jour le 3 juillet 2015 à côté de l'Esitpa. Des serres entièrement dédiées à la recherche agronomique. Jusque-là, les recherches pour améliorer la production agricole ne pouvaient être menées qu'en laboratoire. Elles pourront désormais être expérimentées sous serres, dans des conditions optimales.

De fait, le projet pourrait avoir une importance capitale et ne concerne pas que les étudiants ingénieurs de l'Esitpa. Produire plus avec moins et en préservant les ressources, voilà le défi agricole d'aujourd'hui et de demain. C'est pour relever ce challenge que les serres ne seront pas accessibles qu'aux seuls étudiants de l'école : "La construction de ces serres n'est qu'un premier pas pour que ce site ne soit pas que celui de l'Esitpa", résume le président de l'école Sébastien Windsor. "Il faut faire le lien entre le monde universitaire et les grandes filières agronomiques." Agriculteurs, chercheurs, ingénieurs seront ainsi les bienvenus pour faire évoluer la recherche et la retranscrire ensuite sur le terrain.

Des partenariats indispensables pour améliorer la recherche et préparer l'économie de demain. Le projet Normand Serre coûte 3 millions d'euros, dont 2 millions sont apportés par la Région, le reste l'étant par la Métropole, l'Union Européenne, le Département et l'Université.