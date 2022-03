Cédric Hengbart veut commencer "une série" à Caen

Si les hommes de Jean Fernandez ne sont pas à l'agonie, ils ne sont pas non plus au mieux dans ce championnat de Ligue 1. Après 20 journées, le bilan est peu flatteur: 4 victoires, 4 défaites et 12 matchs nuls, soit dit en passant, Auxerre est l'équipe du championnat qui a fait le plus de matchs nuls cette saison. Mais c'est aussi, après Lille, l'équipe qui a le moins perdu au cours des 20 premières journées. Pourtant au classement, les hommes de Jean Fernandez sont 14èmes avec seulement trois points d'avance sur la zone rouge.

Cédric Hengbart, ancien joueur du Stade Malherbe Caen et désormais défenseur de l'équipe auxerroise admet que la saison est difficile mais ne s'inquiète pas pour autant. Il espère bien que le match de demain au stade Michel D'ornano marquera le début d'une "série" pour l'AJA.

